Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Дениса Глушакова и Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Если такая информация верна, то эти футболисты, конечно, помогут «Нижнему». И Денис в серединке со своими передачами, работоспособностью и завершением. А про Артёма мы вообще постоянно говорим. Я не понимаю, как можно Артёма никуда не пригласить и не договориться. Если там, конечно, не финансовая сторона. Так что если Глушаков и Дзюба перейдут в «Пари НН», то это помощь огромная для клуба.

Задачи клуба? Такие же и останутся: не вылететь из РПЛ. Сейчас какие задачи-то? У нескольких команд задача занять первое место, а у всех остальных - не вылететь. Больше задач и нет в нынешних наших реалиях. Какая разница, займешь ты 4 или 5 место в турнирной таблице?» - сказал Мостовой.