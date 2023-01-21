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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Если Глушаков и Дзюба перейдут в «Пари НН», то это огромная помощь для клуба» эксклюзив

21 Января 2023 • 21:52 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Дениса Глушакова и Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Если такая информация верна, то эти футболисты, конечно, помогут «Нижнему». И Денис в серединке со своими передачами, работоспособностью и завершением. А про Артёма мы вообще постоянно говорим. Я не понимаю, как можно Артёма никуда не пригласить и не договориться. Если там, конечно, не финансовая сторона. Так что если Глушаков и Дзюба перейдут в «Пари НН», то это помощь огромная для клуба.

Задачи клуба? Такие же и останутся: не вылететь из РПЛ. Сейчас какие задачи-то? У нескольких команд задача занять первое место, а у всех остальных - не вылететь. Больше задач и нет в нынешних наших реалиях. Какая разница, займешь ты 4 или 5 место в турнирной таблице?» - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Артём Дзюба Денис Глушаков Пари НН
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