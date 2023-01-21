«Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков может продолжить защищать цвета «сине-бело-голубых».

Как сообщает «РБ Спорт», боссы санкт-петербургского клуба планируют предложить 35-летнему вратарю новое трудовое соглашение. Пока стороны не вступали в переговоры, но намерены это сделать в ближайшее время.

По информации источника, еще возможен вариант с завершением карьеры Кержаковым и последующим его вхождением в тренерский штаб команды. При этом отмечается, что это маловероятно.

Действующий контракт вратаря с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость Кержакова оценивается в полмиллиона евро.