Салихова считает Эмери и Тедеско лучшими иностранными тренерами в истории РПЛ

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о том, каких иностранных тренеров она считает лучшими в истории РПЛ.

«Унаи Эмери и Доменико Тедеско — лучшие иностранные тренеры в истории РПЛ. После «Спартака» они сразу взяли титулы в сложных чемпионатах», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, Эмери возглавлял «красно-белых» с июля 2012 по ноябрь 2012 года, а Тедеско был главным тренером столичного клуба с октября 2019 по май 2021 года. Под руководством 37-летнего итальянца «Спартак» завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги.

Нынешним рулевым «красно-белых» является Гильермо Абаскаль.