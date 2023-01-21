Тикнизян: Главное для Галактионова — самоотдача и дисциплина

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, изменился ли главный тренер команды Михаил Галактионов за три года. Футболист знаком со специалистом со времен выступления за сборную России U-20.

«Для меня — точно ни в чем. Понятно, что на нем, как и на нас, сейчас большая ответственность. Надеюсь, если мы продолжим так работать, то сможем добиться хорошего результата», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

Футболист отметил, что требования Галактионова для него всегда были просты и понятны, самое важно для тренера — самоотдача и дисциплина.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.