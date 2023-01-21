Нападающий Вильсон Изидор может покинуть «Локомотив» уже в ближайшее время. 22-летний футболист может вернуться во Францию. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», усилить состав Изидором хочет «Лорьян». Французы хотели бы арендовать форварда с фиксированной суммой выкупа. При этом на данный момент «Локомотив» считает приоритетным вариантом продажу футболиста.

«Лорьян» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Вильсона Изидора в 5 миллионов евро. В «Локомотив» форвард перебрался год назад из «Монако».