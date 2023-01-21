Песьяков: Первые дни сбора дались достаточно средне, всё таки в отпуске работал

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о том, как проходит текущий сбор команды.

«Есть ли изменения от сбора к сбору? Примерно одинаковая работа. Какие‑то новшества в плане тактики есть, но в основном работа не меняется», — цитирует Песьякова «Матч ТВ».

По словам голкипера, первые дни прошли для него неплохо, легко не было, но и не так тяжело, потому что занимался во время отпуска. Позже будет уже больше физических нагрузок, добавил футболист.

В нынешнем сезоне Песьяков принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей и четыре раза смог сохранить свои ворота «сухими».