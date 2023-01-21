Бердыев рассказал, какие позиции хотел бы усилить в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о возможном усилении команды в текущее трансферное окно.

«Есть две позиции, но мы бы не сказали, что они горячие. Если будет центральный нападающий — хорошо, будет центральный защитник, опорный полузащитник — хорошо. Но этот состав тоже боеспособный», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».

Специалист отметил, что ему нравится настрой тех игроков, которые есть в раздевалке.

«Сочи» идет на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, которая продлится до 3 марта.