Экс-врач «Спартака» Лю Хуншэн — о Дзюбе: «Красно-белым» не нужны такие игроки»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэн ответил на вопрос о возможном возвращении форварда Артёма Дзюбы в столичный клуб.

«Вы же понимаете, какое положение у Дзюбы. Мне жаль это говорить, но в «Спартак» бы его точно обратно не взяли. Такие игроки там не нужны», — приводит слова Хуншэна Sport24.

Врач считает, что болельщики «Спартака» точно не будут рады возвращению Дзюбы в команду и, скорее всего, этого нападающего никто из российских клубов не пригласит.

Напомним, 34-летний Дзюба находится в поиске команды с ноября 2022 года. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт.