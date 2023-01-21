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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что Глушаков и Дзюба могут помочь половине команд РПЛ

21 Января 2023 • 19:50 Комментировать

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о том, смогут ли Денис Глушаков и Артём Дзюба усилить состав «Пари НН». Ранее в СМИ появилась информация, что нижегородцы заинтересованы в услугах Глушакова и Дзюбы.

«Вероятность, конечно, большая, что Дзюба куда-то перейдет. Потому что это очень качественный футболист. Он всегда может дать много команде как в игровом, так и психологическом плане», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

По поводу Глушакова, это опытный боец и лидер, который еще способен проявить себя, заявил эксперт. Булыкин уверен, что эти два игрока могут помочь половине команд Российской премьер-лиги.

Напомним, ранее 35-летний Глушаков покинул «Химки», а 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» в ноябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Артём Дзюба Денис Глушаков Пари НН
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