Булыкин считает, что Глушаков и Дзюба могут помочь половине команд РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о том, смогут ли Денис Глушаков и Артём Дзюба усилить состав «Пари НН». Ранее в СМИ появилась информация, что нижегородцы заинтересованы в услугах Глушакова и Дзюбы.

«Вероятность, конечно, большая, что Дзюба куда-то перейдет. Потому что это очень качественный футболист. Он всегда может дать много команде как в игровом, так и психологическом плане», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

По поводу Глушакова, это опытный боец и лидер, который еще способен проявить себя, заявил эксперт. Булыкин уверен, что эти два игрока могут помочь половине команд Российской премьер-лиги.

Напомним, ранее 35-летний Глушаков покинул «Химки», а 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» в ноябре прошлого года.