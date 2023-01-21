Песьяков — о победе над «Бунёдкором»: «Настраивались на более серьёзную борьбу»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался после победы в товарищеском матче над «Бунёдкором» (4:0).

«Настраивались на более серьезную борьбу. Тут вопрос: или мы в порядке, или «Бунёдкор» не очень… Не знаю, игра нам давалась. Моментами было тяжеловато. Мы и главный тренер должны быть игрой довольны», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

Голкипер отметил, что игру всегда можно улучшать, но для первой встречи этот результат неплохой.

В текущем сезоне 34-летний Песьяков провел 21 матч с учетом всех турниров, пропустил 30 мячей и четыре раза сыграл «на ноль».

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в чемпионате России, набрав 35 очков.