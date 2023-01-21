​Канчельскис указал на низкий уровень футбола в России

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался на тему нынешнего уровня российского футбола.

Напомним, что в ежегодном рейтинге сильнейших лиг мира от IFFHS РПЛ занимает только 80-е место, уступая даже чемпионату Замбии.

«Сейчас мы уже восьмидесятые, скоро будем на девяностом месте в мире! Сколько же у нас сказочников, которые говорили, что мы прогрессируем. Куда только? Вниз! Популизмом занимаются», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

По мнению Канчельскиса, люди боятся признать низкий уровень чемпионата России. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что прогресса в ближайшее время не будет.