Карпин прокомментировал победу над «Бунёдкором»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после крупной победы в товарищеском матче над «Бунёдкором» (4:0).

«Для первой игры нормально. Пока прошло только пять дней сборов. Нечего оценивать пока. Все тренируются. Травм нет. Условия полностью идеальные. И тренажерный зал, и поле. Все условия созданы», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что на уровень соперника сейчас не стоит обращать внимание, результаты сейчас тоже ничего не значат.

После 17 туров «Ростов» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. Возобновление чемпионата запланировано на начало марта.