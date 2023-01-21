​«Ростов» разнёс «Будёнкор»

В субботу в рамках подготовки ко второй части сезона «Ростова» в Абу-Даби проводил товарищеский матч против «Будёнкора». Команда Валерия Карпина уверенно разобралась с соперником, забив четыре безответных мяча – 4:0. Авторами результативных ударов стали Николай Комличенко, Даниил Уткин, Егор Голенков и Дмитрий Полоз.
Отметим, что «Ростов» после первой части чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина на один балл отстаёт от «Спартака» и на семь баллов отстаёт от «Зенита».
Добавим, что сезон РПЛ возобновится в марте.
Протокол игры
|(1:0) Комличенко Николай2'
|(2:0) Уткин Даниил7'
|(3:0) Голенков Егор 72'
|(4:0) Полоз Дмитрий 81'
Песьяков Сергей•Прохин Данила•Терентьев Денис•Лангович Андрей•Мелёхин Виктор•Глебов Данил•Байрамян Хорен•Уткин Даниил•Комаров Иван•Сухомлинов Данила•Комличенко Николай
21 января.
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