​«Ростов» разнёс «Будёнкор»

В субботу в рамках подготовки ко второй части сезона «Ростова» в Абу-Даби проводил товарищеский матч против «Будёнкора». Команда Валерия Карпина уверенно разобралась с соперником, забив четыре безответных мяча – 4:0. Авторами результативных ударов стали Николай Комличенко, Даниил Уткин, Егор Голенков и Дмитрий Полоз.

Отметим, что «Ростов» после первой части чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина на один балл отстаёт от «Спартака» и на семь баллов отстаёт от «Зенита».

Добавим, что сезон РПЛ возобновится в марте.