Пономарёв: «Чалов и Заболотный – это не фонтан, средних футболистов не должно быть в ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о том, необходимо ли «армейцам» усилить состав в текущее трансферное окно.

«Новые футболисты обязательно нужны ЦСКА. Нападение вообще нулевое. Чалов и Заболотный – это не фонтан. Топовым командам нужны топовые игроки. Средних футболистов не должно быть в ЦСКА», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что столичный клуб должен подписать двух фланговых нападающих хорошего уровня, полузащита у команды хорошая, а защиту наставник ЦСКА Владимир Федотов уже усилил. Пономарев надеется, что «армейцы» смогут попасть в тройку по итогам сезона.

Подопечные Федотова идут на пятой строчке в РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.