Радченко надеется, что Дзюба продолжит карьеру именно в России

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко поделился мнением о том, что московское «Торпедо» отказалось от трансфера российского форварда Артёма Дзюбы. Нападающий, по слухам из СМИ, был готов перейти в стан аутсайдера РПЛ на текущей неделе.

«Очень надеюсь, что Артём продолжит свою футбольную карьеру именно в России. Время для этого у него ещё есть», - цитирует Радченко «Чемпионат».

Бывший футболист пояснил, что то, что клуб не смог договориться с игроком – в современном футболе явление совершенно нормальное и, возможно, Дзюбе стоит поискать себе новую команду подольше. Напомним, что с ноября прошлого года Дзюба находится без клуба, последней его командой был турецкий коллектив «Адана Демирспор».