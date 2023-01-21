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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов – об отказе «Торпедо» от Дзюбы: «Если руководство клуба думает о налаживании атмосферы в команде, оно будет делать это уже в Первой лиге» эксклюзив

21 Января 2023 • 18:40 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал несостоявшийся переход нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

- Недавно прочитал информацию, по каким причинам «Торпедо» отказалось от подписания контракта с Дзюбой. Там было три пункта, один из которых об опасениях о том, что Дзюба будет разлагать обстановку в коллективе. Руководству «Торпедо», для того чтобы сохранить клубу прописку в Премьер-лиге, нужно задуматься об усилении команды. А если они будут думать о том, как наладить атмосферу в команде, то пройдёт очень много времени, и они будут её налаживать уже в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ
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