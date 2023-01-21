Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал несостоявшийся переход нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

- Недавно прочитал информацию, по каким причинам «Торпедо» отказалось от подписания контракта с Дзюбой. Там было три пункта, один из которых об опасениях о том, что Дзюба будет разлагать обстановку в коллективе. Руководству «Торпедо», для того чтобы сохранить клубу прописку в Премьер-лиге, нужно задуматься об усилении команды. А если они будут думать о том, как наладить атмосферу в команде, то пройдёт очень много времени, и они будут её налаживать уже в Первой лиге.