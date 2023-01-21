​Канчельскис рассказал о сложностях в переговорах с клубом из ОАЭ

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис может возобновить тренерскую карьеру в ОАЭ. 53-летний специалист дал комментарий насчёт переговоров с клубом из этой страны.

«Сложно проходят переговоры с клубом из ОАЭ, потому что они никуда не торопятся, ха-ха. Они живут себе спокойно и равномерно, никуда не спешат. Это мы такие: «Давайте быстрее!» - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По словам Канчельскиса, на следующей неделе ему, возможно, придётся лететь в ОАЭ для проведения более предметных переговоров.

Андрей Канчельскис не имеет тренерской работы уже более двух лет. Ранее он работал в «Навбахоре» из Узбекистана.