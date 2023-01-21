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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис рассказал о сложностях в переговорах с клубом из ОАЭ

21 Января 2023 • 18:31 Комментировать (1)

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис может возобновить тренерскую карьеру в ОАЭ. 53-летний специалист дал комментарий насчёт переговоров с клубом из этой страны.

«Сложно проходят переговоры с клубом из ОАЭ, потому что они никуда не торопятся, ха-ха. Они живут себе спокойно и равномерно, никуда не спешат. Это мы такие: «Давайте быстрее!» - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По словам Канчельскиса, на следующей неделе ему, возможно, придётся лететь в ОАЭ для проведения более предметных переговоров.

Андрей Канчельскис не имеет тренерской работы уже более двух лет. Ранее он работал в «Навбахоре» из Узбекистана.  

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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Димон.Касли
21 Января 2023 в 18:56
Канчельскису нужно не клуб искать, а наркологию, чтобы подшиться. Ещё немного и точка невозврата будет пройдена
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