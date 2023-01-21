Сёмин: «Романцев, Газзаев и Адвокат — лучшие тренеры в российской истории»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, каких тренеров он считает лучшими в истории чемпионатов России.

«Лучшие тренеры в российском футболе: Романцев и Газзаев. Иностранный тренер? Адвокат выиграл Кубок УЕФА? Газзаев же тоже выиграл. Поставим так: Романцев, Газзаев, Адвокат», — приводит слова Сёмина «Чемпионата».

Напомним, вместе с «Локомотивом» Сёмин три раза становился чемпионом России и три раза выигрывал Суперкубок страны, а также шесть раз завоевал национальный Кубок.

После 17 туров лидером РПЛ является «Зенит», у которого на счету 42 очка. Его преследователями являются «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35 очков).