​В Китае не потянут Дзюбу по зарплате – агент

Ван Чанчжу, футбольный агент из Китая, высказался насчёт слухов о том, что Артём Дзюба может продолжить карьеру в китайском клубе.

По словам Чанчжу, он не слышал информации о том, чтобы какой-то из клубов Китая вёл переговоры по трансферу Дзюба или даже проявлял интерес к 34-летнему форварду. Агент отметил, что китайские клубы не потянут запросы россиянина по зарплате.

«Не думаю, что у нас кто-то вообще в состоянии подписать игрока с такими высокими требованиями по зарплате. Максимум, что китайские клубы могут предложить - 1,7 миллиона чистыми», - сказал Чанчжу, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Артём Дзюба числится в списке свободных агентов с начала ноября. Тогда нападающий расторг контракт с «Адана Демирспор».