Сенников считает, что «Локомотиву» будет тяжело без Керка

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал уход нападающего Джирано Керка из стана «железнодорожников». Ранее стало известно, что 27-летнего игрока до конца сезона арендовал «Антверпен».

«Наверное, обстоятельства так сложились, что он ушел из «Локомотива». Керк хороший игрок. «Локо» будет тяжелее без него во второй половине сезона РПЛ», — цитирует Сенникова Metaratings.

По мнению эксперта, если бы Керк остался, то не проиграл бы конкуренцию молодому Сергею Пиняеву.

В текущем сезоне нидерландец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал один ассист.