Белоус заявил, что уход Керка — это не потеря для «Локомотива»

Известный функционер Юрий Белоус высказался об уходе нападающего Джирано Керка из «Локомотива». Ранее стало известно, что 27-летний игрок покинет команду до конца сезона и перейдет в «Антверпен» на правах аренды.

«Керк ничего не добился с «Локомотивом». Посмотрите на табло, а там 14 место. Никакой потери для «железнодорожников» не будет», — заявил Белоус «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Локомотива» есть свои хорошие футболисты в молодежной команде.

В текущем сезоне Керк принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.