​Мостовой рассказал, почему сложно жить в соседнем номере с Барриосом

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался на тему того, что Вильмар Барриос отвечает в команде за музыку.

«Опять же, проблема! Я живу в соседнем номере. Он приходит с тренировки - у меня стены трясутся. Может затопить или сломать эту его колонку (улыбается)?» - сказал Мостовой в ходе интервью для «Матч ТВ».

В настоящий момент «Зенит» проводит зимний сбор в Катаре. Команда Сергея Семака готовится к возобновлению футбольного сезона.

После первой части чемпионата России «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы, опережая второй «Спартак» на шесть очков.