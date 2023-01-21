Агент заявил, что Хаджукадунич воспользовался правилом ФИФА при переходе из «Ростова» в «Мальорку»

Валид Фаур, представляющий интересы защитника Денниса Хаджукадунича, высказался о переходе игрока из «Ростова» в «Мальорку».

«Мы воспользовались правилом ФИФА. Они хотели, чтобы игрок летел из Швеции в Россию! Шведский футбольный союз пресек это», — приводит слова Хаджукадунича «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 24-летний игрок приостановил трудовое соглашение с «Ростовом» и перебрался на правах аренды в «Мальорку». Стоит отметить, что действующий контракт Хаджукадунича с ростовским клубом истекает предстоящим летом.

В нынешнем сезоне защитник провел 12 матчей во всех турнирах и получил одну желтую карточку.