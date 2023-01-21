Андрей Мостовой рассказал о проблемах с бутсами

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о проблемах с бутсами, с которыми сталкиваются футболисты.

«Раньше у нас спортивная обувь была по контрактам с техническими спонсорами. С недавних пор контракты разорвали. Поставок тоже нет - не купишь. Сейчас вот на сборах будем искать и приобретать», - высказался Мостовой, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В настоящий момент «Зенит» готовится ко второй части сезона в Катаре. После семнадцати сыгранных туров чемпионата России команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Футбольный сезон в России возобновится в феврале с кубковых матчей.