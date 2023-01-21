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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидору ищут новый клуб

21 Января 2023 • 16:54 Комментировать

Вслед за Джирано Керком из «Локомотива» уйдёт Вильсон Изидор. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», в настоящий момент агенты 22-летнего нападающего ищут ему новое место работы.

Вильсон Изидор перебрался в «Локомотив» год назад. За это время форвард провёл за московскую команду 29 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Вильсона Изидора в 5 миллионов евро.

Напомним, что Джирано Керк сменил «Локомотив» на бельгийский «Антверпен».

Добавим, что после первой части чемпионата России «Локомотив» занимает 14-е место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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