​Ротенберг думает, что Нобоа будет работать в «Сочи» после завершения карьеры

Недавно «Сочи» объявил о продлении контракта с опытным полузащитником Кристианом Нобоа. Новое трудовое соглашение эквадорца оформлено по схеме «1+1». По мнению президента «Сочи» Бориса Ротенберга, подписание нового договора с Нобоа не идёт вразрез с омоложением состава команды.

«Он наставник для молодых ребят. Нам нужны люди, которые помогут нашей молодёжи развиваться», - сказал Ротенберг, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Ротенберга, он думает, что после завершения карьеры футболиста Кристиан Нобоа будет работать в «Сочи».

Добавим, что «Сочи» на текущий момент занимает девятое место в РПЛ.