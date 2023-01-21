​Ротенберг рассказал о задачах Бердыева в «Сочи»

В конце ноября главным тренером «Сочи» стал известный российский тренер Курбан Бердыев. Президент клуба Борис Ротенберг высказался о задачах, которые стоят перед 70-летним специалистом.

«Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место», - сказал Ротенберг, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ротенберг отдельно добавил, что перед командой стоит задача по завоеванию медалей чемпионата России.

После первой части сезона «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От третьего «Ростова» команда Курбана Бердыева отстаёт на десять зачётных баллов.

Напомним, что в прошлом чемпионате «Сочи» финишировал вторым.