Булыкин - о «Локомотиве»: «Закончилась «немецкая» история и создаётся новая»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об уходе нидерландского нападающего Джирано Керка из московского клуба.

«Думаю, уйдут еще легионеры! Закончилась «немецкая» история и сейчас создается новая. Можно вполне найти им замену», - передает слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что Джирано выступал за «железнодорожников» с 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нидерландец принял участие в 23 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Керк продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. Он переходит в «Антверпен».