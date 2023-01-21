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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первый тренер Дзюбы предположил, почему в «Торпедо» отказались от услуг футболиста

21 Января 2023 • 13:18 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Александр Шупляков, первый тренер известного российского нападающего Артёма Дзюбы, высказался об отказе «Торпедо» подписывать контракт с 34-летним футболистом.

По мнению Шуплякова, такое решение руководства связано с главным тренером московской команды Андреем Талалаевым. Тем не менее первый наставник Дзюбы уверен, что его экс-подопечный обязательно найдёт себе новый клуб.

«Дзюба — человек с харизмой, он проявит себя ещё раз. Была реклама с командами из ОАЭ, но я не Всевышний, чтобы сказать, подойдёт ли Артёму этот чемпионат. Думаю, у Дзюбы есть выбор поконкретнее», — цитирует Шуплякова Sport24.

Текущий сезон Дзюба начинал в турецкой команде «Адана Демирспор», однако уже в начале ноября расторг соглашение с клубом после пяти проведённых матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Андрей Талалаев Александр Шупляков
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