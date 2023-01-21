Первый тренер Дзюбы предположил, почему в «Торпедо» отказались от услуг футболиста

Александр Шупляков, первый тренер известного российского нападающего Артёма Дзюбы, высказался об отказе «Торпедо» подписывать контракт с 34-летним футболистом.

По мнению Шуплякова, такое решение руководства связано с главным тренером московской команды Андреем Талалаевым. Тем не менее первый наставник Дзюбы уверен, что его экс-подопечный обязательно найдёт себе новый клуб.

«Дзюба — человек с харизмой, он проявит себя ещё раз. Была реклама с командами из ОАЭ, но я не Всевышний, чтобы сказать, подойдёт ли Артёму этот чемпионат. Думаю, у Дзюбы есть выбор поконкретнее», — цитирует Шуплякова Sport24.

Текущий сезон Дзюба начинал в турецкой команде «Адана Демирспор», однако уже в начале ноября расторг соглашение с клубом после пяти проведённых матчей.