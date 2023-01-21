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Булыкин прокомментировал уход Керка из «Локомотива» эксклюзив

21 Января 2023 • 15:20 Комментировать

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об уходе нападающего Джирано Керка. Он также считает, что помимо этого форварда команду покинут другие легионеры.

«Я думаю, в «Локомотиве» найдут им замену, учитывая, что они иностранцы и договаривались с предыдущим руководством. Зимние трансферы сделаны на опережение? Я думаю, да. Считаю, что уже были разговоры об уходе некоторых игроков, и поэтому сделали ставку на российскую молодёжь, что мне импонирует», — сказал Булыкин.

Ранее «Локомотив» на официальном сайте объявил о том, что 27-летний Керк покинул сбор команды в Абу-Даби и продолжит карьеру в бельгийском «Антверпене» до конца сезона-2022/23.

Керк выступает за «Локомотив» с осени 2021 года. За это время он сыграл 51 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антверпен РПЛ Джирано Керк
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