Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «По-моему, Дзюба уже «отдзюбился»

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал сорвавшийся переход нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

- По-моему, Дзюба уже «отдзюбился». У него нет таких данных, мотивации тоже у него нет. Но «Торпедо» – это как раз его уровень. Как он тогда ушёл в тульский «Арсенал», так и здесь у него могло бы получиться при хорошем стечении обстоятельств. Я думаю, ему надо в такие команды, если он не хочет ещё завершать карьеру.