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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин ответил, потянет ли Дзюба уровень РПЛ

21 Января 2023 • 12:53 Комментировать

Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отказе столичного «Торпедо» подписывать нападающего Артёма Дзюбу.

«Дзюба точно потянет РПЛ. Но какой клуб потянет рискнет его взять? Все знают его характер. Здесь может быть и обратный эффект - не только помощь, но и наоборот. Много нюансов, которые нужно обсуждать», - приводит слова Булыкина издание «Чемпионат».

В настоящий момент 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», за который он сыграл пять матчей и забил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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