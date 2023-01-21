Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на уход нападающего Джирано Керка в «Антверпен».

«Я по этому поводу не могу ничего сказать. Потому что ситуация в «Локомотиве» для меня труднообъяснима. Непонятно, что там происходило в течение сезона, что там было с тренером, игроками и руководством», — сказал Бышовец.

Ранее мы сообщили о том, что сегодня, 21 января, «Локомотив» объявил об уходе нидерландского игрока в бельгийский «Антверпен» до конца сезона-2022/23.

В первой части сезона нидерландский форвард сыграл 17 матчей в Российской премьер-лиге, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.