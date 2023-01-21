В «Оренбурге» высказались о продаже легионеров

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможной продаже легионеров, выступающих за клуб.

«В начале зимы к нам обращались по поводу наших ребят, но конкретики не было. Наш план в том, чтобы всех сохранить. Мы не рассматриваем продажу кого-либо из них», - передает слова функционера издание «РБ Спорт».

После 17 туров Российской премьер-лиги оренбургский коллектив набрал 25 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. Розыгрыш чемпионата страны возобновится в начале марта.