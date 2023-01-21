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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Зенита» оценил состав команды

21 Января 2023 • 12:22 Комментировать

Александр Медведев, занимающий пост гендиректора петербургского «Зенита», оценил текущий состав «сине-бело-голубых». По его словам, клуб не планирует делать новые приобретения.

«У нас укомплектованная команда, каких-то дефицитных позиций, требующих немедленного наполнения, у нас нет. Мы довольны всеми футболистами, которые сейчас находятся на сборе», - передает слова функционера ТАСС.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб с 42 набранными очками лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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