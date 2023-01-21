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Стало известно, где продолжит карьеру форвард «Локомотива» Керк эксклюзив

21 Января 2023 • 12:15 Комментировать

Нидерландский нападающий Джирано Керк, приостановивший контракт с московским «Локомотивом», продолжит карьеру в Европе. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

27-летний футболист переезжает в чемпионат Бельгии. Керк подпишет соглашение с «Антверпеном». Трудовой договор будет рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

В ближайшее время Джирано пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.

В первой части сезона нидерландский форвард сыграл 17 матчей в Российской премьер-лиге, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антверпен Джирано Керк Трансферы футбола - зима 2023
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