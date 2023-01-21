Нидерландский нападающий Джирано Керк, приостановивший контракт с московским «Локомотивом», продолжит карьеру в Европе. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

27-летний футболист переезжает в чемпионат Бельгии. Керк подпишет соглашение с «Антверпеном». Трудовой договор будет рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

В ближайшее время Джирано пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.

В первой части сезона нидерландский форвард сыграл 17 матчей в Российской премьер-лиге, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.