«Зенит» разыграет автомобиль среди болельщиков, оформивших Fan ID

Петербургский «Зенит» запустил специальный розыгрыш для болельщиков, которые оформили паспорт болельщика (Fan ID). Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС поведал гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Подготовили специальную программу. В феврале запустим. Назовем ее разнообразными «коврижками». Одна из них уже была объявлена - возможность получить машину Lada», - сказал руководитель.

На зимний перерыв петербургский клуб ушел в качестве единоличного лидера Премьер-лиги. После 17 туров подопечные Сергея Семака набрали 42 балла и опережают идущей вторым московский «Спартак» на шесть очков.