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Клуб Серии А подтвердил интерес к нападающему ЦСКА

21 Января 2023 • 11:21 Комментировать

«Верона» действительно заинтересована в трансфере аргентинского нападающего Адольфо Гайча, правами на которого владеет московский ЦСКА. Об этом рассказал спортивный директор итальянского клуба Франческо Маррокка.

«Мы действительно ведем переговоры по аренде Адольфо Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях», - приводит слова функционера Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний центральный форвард провел восемь матчей за «армейцев», в которых отметился одним забитым мячом. Гайч связан контрактом с ЦСКА до середины 2025 года.

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ЦСКА Москва Верона Адольфо Гайч Трансферы футбола - зима 2023
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