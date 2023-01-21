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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» выбрал производителя формы на следующий сезон

21 Января 2023 • 11:13 Комментировать

Стал известен производитель спортивной экипировки, с которым собирается сотрудничать московский «Спартак» в следующем сезона. Согласно сведениям журналистов «Спорт-экспресса», техническим партнером «красно-белых» станет испанская компания Joma.

Руководство российского топ-клуба также вело переговоры с Puma и Errea, но в итоге выбор был сделал в пользу Joma.

«Спартак» набрал 36 баллов после 17 туров и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.

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Спартак Москва
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