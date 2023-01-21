Белоруков: «Обидно было наблюдать, когда «Зенит» приглашал какого-нибудь Пюйгринье»

Бывший защитник махачкалинского «Анжи», пермского «Амкара», московского «Динамо», а также петербургских СКА и «Петротреста» Дмитрий Белоруков рассказал об отсутствии к нему интереса со стороны «Зенита» в своё время.

Футболист признался, что ему грустно от того, что насчёт его потенциального перехода в «сине-бело-голубой» коллектив не было даже слухов.

В данный момент, набравшись тренерского опыта, Белоруков оценивает свои выступления словом «неплохо», в то время как переход в более классную команду мог поспособствовать его дальнейшему развитию.

«Конечно, обидно было наблюдать, когда «Зенит» приглашал какого-нибудь Пюйгринье. Кого они вообще тогда ни приглашали», - цитирует спортсмена «РБ Спорт».