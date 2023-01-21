Тикнизян: «Научился фильтровать нужную и ненужную информацию»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал так называемый «Индекс Тикнизяна», введённый Российской премьер-лигой в конце октября прошлого года после перепалки уроженца Санкт-Петербурга с одним из болельщиков «железнодорожников».

Футболист признался, что достаточно длительный период после его перехода из ЦСКА в «Локомотив» можно назвать «скомканным». В течение этих месяцев этнический армянин выслушивал разного рода критику в больших объёмах.

«За это время сам для себя научился фильтровать нужную и ненужную информацию, стал непробиваем ко всякого рода комментариям», - цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

Игрок считает, что если бы уровень его восприятия до сих пор оставался таким же, как и на момент того конфликта с болельщиком, он бы, вероятно, «сейчас бы с ума уже сошёл».