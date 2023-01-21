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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает, что в «Торпедо» отказались от Дзюбы не по футбольным причинам

21 Января 2023 • 09:50 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение руководства «Торпедо» отказаться от услуг 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что опытный футболист, который в настоящий момент является свободным агентом, может продолжить карьеру в московской команде. Однако позже президент «автозаводцев» Илья Геркус сообщил, что вопрос по возможному подписанию Дзюбы закрыт.

По мнению Мостового, в «Торпедо» отказались от услуг экс-капитана сборной России не по футбольным причинам.

«Артём с его игрой может спокойно играть в любой команде. «Торпедо», когда убрали Бородюка, начали говорить, что команда не выигрывает. Потом назначили другого — ничего не изменилось», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение уже в ноябре прошлого года, проведя за эту команду в общей сложности пять матчей и забив в них один гол.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Мостовой Артём Дзюба
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