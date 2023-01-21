Мостовой считает, что в «Торпедо» отказались от Дзюбы не по футбольным причинам

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение руководства «Торпедо» отказаться от услуг 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что опытный футболист, который в настоящий момент является свободным агентом, может продолжить карьеру в московской команде. Однако позже президент «автозаводцев» Илья Геркус сообщил, что вопрос по возможному подписанию Дзюбы закрыт.

По мнению Мостового, в «Торпедо» отказались от услуг экс-капитана сборной России не по футбольным причинам.

«Артём с его игрой может спокойно играть в любой команде. «Торпедо», когда убрали Бородюка, начали говорить, что команда не выигрывает. Потом назначили другого — ничего не изменилось», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение уже в ноябре прошлого года, проведя за эту команду в общей сложности пять матчей и забив в них один гол.