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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян: «Мы уже насмеялись в этом сезоне, теперь не до смеха»

21 Января 2023 • 09:33 Комментировать

Наир Тикнизян, полузащитник столичного «Локомотива», прокомментировал атмосферу внутри коллектива, связанную с не самым лучшим выступлением команды в первой части Российской премьер-лиги.

«Может, где-то грубо скажу, но мы уже насмеялись в этом сезоне, теперь не до смеха. Турнирное положение не то чтобы довлеет над нами, но оно не дает повода лишний раз повеселиться на пустом месте», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Игрок признался, что все силы и остальные внутренние ресурсы «железнодорожники» сейчас оставляют на поле во время тренировочного процесса.

«Локомотив» от зоны вылета отделяет всего одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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