Бердыев оценил шансы Азмуна перейти в «Сочи»

Рулевой «Сочи» Курбан Бердыев высказался насчет возможного подписания иранского нападающего Сердара Азмуна, ныне выступающего в чемпионате Германии за леверкузенский «Байер».
«Возможно ли, что в «Сочи» появится иранский футболист? Вполне возможно. Азмун? Этот, скорее всего, нет, но другие могут», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 28-летний иранец провел восемь матчей, в которых не отметился голевыми действиями.
Трудовое соглашение Азмуна с «фармацевтами» рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 12 миллионов евро.
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