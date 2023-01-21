Бердыев оценил шансы Азмуна перейти в «Сочи»

Рулевой «Сочи» Курбан Бердыев высказался насчет возможного подписания иранского нападающего Сердара Азмуна, ныне выступающего в чемпионате Германии за леверкузенский «Байер».

«Возможно ли, что в «Сочи» появится иранский футболист? Вполне возможно. Азмун? Этот, скорее всего, нет, но другие могут», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 28-летний иранец провел восемь матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовое соглашение Азмуна с «фармацевтами» рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 12 миллионов евро.