«Краснодар» завершил зимнюю трансферную кампанию

Стали известны дальнейшие планы руководства «Краснодара» на январское трансферное окно. Как информирует издание «Спорт-экспресс», «быки» решили больше не покупать новичков в январе, несмотря на информацию о возможном подписании игрока в центр обороны.

Напомним, что этой зимой краснодарский клуб приобрел Мозеса Кобнана и Кади Боржеса.

На зимний перерыв в Премьер-лиге «Краснодар» ушел на восьмом месте в турнирной таблице. В активе «быков» 25 набранных баллов в 17 турах.

В первом матче после зимней паузы краснодарцы сыграют в Кубке России против московского ЦСКА. Встреча состоится 23 февраля.