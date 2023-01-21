Рианчо оценил шансы Рассказова заиграть в Европе

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о шансах защитника «красно-белых» Николая Рассказова заиграть в европейском чемпионате.

«Я познакомился с Николаем, когда он был молодым игроком с большим потенциалом! Думаю, что при определенных условиях и усердной работе он бы смог заиграть в европейском гранде», - приводит слова испанского специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что Рассказов является воспитанником академии «красно-белых». С большой долей вероятности защитник присоединится к самарским «Крыльям Советов» этой зимой.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Николай провел четыре поединка.