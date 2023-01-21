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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» дал комментарий по уходу Рассказова

21 Января 2023 • 06:03 Комментировать

Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы московского «Спартака», рассказал о ситуации с возможным переходом защитника Николая Рассказова в самарские «Крылья Советов».

«Пожелаем ему удачи там, где он продолжит свою карьеру. Где бы это ни было. Мне кажется, что правильнее, если тот клуб, в котором Николай продолжит карьеру, сам красиво его представит», - передает слова Зеленова издание «Спорт-экспресс».

25-летний Рассказов выступает за «народную команду» с июля 2018 года. Срок его контракта с «красно-белыми» рассчитан до конца нынешнего года.

В текущем сезоне Николай принял участие в четырех матчах чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николай Рассказов Дмитрий Зеленов
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