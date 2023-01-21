В «Спартаке» высказались о зимней трансферной кампании

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о потенциальных новичках клуба.

«О любых трансферах мы сообщаем после того, как подписаны документы, так как любое заявление от клуба - юридический документ. Ждем новичков, скоро будут новости», - приводит слова представителя «красно-белых» источник.

Ранее в прессе сообщалось, что ряды московского клуба пополнят Алексис Дуарте и Томаш Тавареш.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 17 туров «красно-белые» имеют в своей копилке 36 баллов.