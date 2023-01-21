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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков отреагировал на отказ «Левски» играть со «Спартаком»

21 Января 2023 • 05:14 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение болгарского «Левски» отказаться от товарищеских матчей против московского «Спартака» и екатеринбургского «Урала».

«Наверняка у них есть какая-то мотивация. Не просто же они сказали, что не будут играть. Запретила федерация или еще кто-то. Отказались, и слава богу. Сыграют двусторонку. Не надо к этому политику приплетать», - передает слова Колоскова издание «КП Спорт».

Напомним, что в настоящий момент «Спартак» проводит тренировочный сбор в Объединённых Арабских Эмиратах.

После 17 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Левски Урал Вячеслав Колосков
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