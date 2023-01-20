Как сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb, известный российский футболист Артём Дзюба может оказаться в одном из клубов чемпионата Китая.

По информации источника, данное развитие событий для московского нападающего является наиболее вероятным, даже несмотря на то, что у Дзюбы может сохраниться желание выступать в Российской премьер-лиге.

Ранее продолжение карьеры бывшего игрока петербургского «Зенита» активно связывали с московским «Торпедо», однако трансфер по итогу не состоялся.

Единственный нероссийский клуб в карьере Артёма Дзюбы – турецкий «Адана Демирспор».